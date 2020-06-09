Від Податкової, Мін'юсту та Держстату вимагають оприлюднити фінзвітність компаній

Громадські організації та експерти звернулись до Податкової, Мін'юсту та Держстату із вимогою невідкладно виконати вимоги законів та оприлюднити фінансову звітність компанії.

Про це на брифінгу заявили низка громадських організацій та експертів - Офіс ефективного регулювання BRDO, YouControl, Bihus.Info, Рух ЧЕСНО, OpenUp та Transparency International Ukraine, передає прес-служба YouControl.

Вони оприлюднили спільне звернення до відповідних відомств-розпорядників "із вимогою невідкладно виконати вимоги законів".

Зазначається, що до звернення також долучились Центр протидії корупції, Clarity Project, Слідство.Інфо, ГО "Електронна демократія" та CEO OpenDataBot Олексій Іванкін.

"Українське законодавство зобов’язує розпорядників - Державну податкову службу, Державну службу статистики та Міністерство юстиції - публікувати та регулярно оновлювати дані фінзвітності компаній у форматі відкритих даних на порталі data.gov.ua.

Відповідно до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність компаній (і державних, і приватних) не є комерційною таємницею.

ЗУ "Про доступ до публічної інформації" регламентує: уся інформація, що є в державних органів, має надаватись на запит та оприлюднюватись. Особливо це стосується даних, що мають суспільний інтерес. Вимоги щодо оприлюднення фінзвітності є частиною Плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію з ЄС (пункт 830). Аби оприлюднити дані фінансової звітності, не потрібно створювати додаткові ресурси: є державний портал відкритих даних data.gov.ua", - йдеться у зверненні.

Експерти підкреслюють, що публікація даних фінзвітності компаній у форматі відкритих даних матиме низку позитивних наслідків:

оприлюднення даних покладе кінець зловживанням з даними;

дані конкретної компанії стануть доступними потенційним контрагентам для оцінки ризикованості співпраці та уникненню недоброчесних контрагентів;

потенційні співробітники можуть перевірити фінансове становище роботодавця;

публікація фінзвітності надасть можливість перевірити фінансовий стан компаній при купівлі дороговартісних товарів чи послуг;

дані за галузями і регіонами становлять інтерес як для підприємців (оцінка прибутковості компаній сектора, конкурентного середовища тощо), так і для журналістів/ок і аналітиків/инь (від економічних до антикорупційних розслідувань).

Після збору підписів запити про доступ до публічної інформації разом зі зверненням будуть направлені в Держстат, Мін’юст та ДПС.

Економічна правда