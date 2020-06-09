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Київ піднявся на 44 місця у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів – дослідження

Вівторок, 9 червня 2020, 12:45
 

За рік Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів - українська столиця піднялась із 150 на 106 місце.

Про це свідчать результати дослідження компанії Mercer.

Зазначається, що 106-ту позицію Київ ділить із Гамбургом (Німеччина) та Лісабоном (Португалія).

Серед топ-5 найдорожчих міст для емігрантів:

  1. Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю);
  2. Ашгабат (Туркменістан);
  3. Токіо (Японія);
  4. Цюріх (Швейцарія);
  5. Сінгапур (Сінгапур).

Рейтинг замикають Туніс, Віндхук (Намібія), Бішкек (Киргизстан), Такшент (Узбекистан) і Карачі (Пакистан).

Компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала коливання курсу валют, інфляцію та ціни на житло.

Економічна правда

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Київ рейтинг міграція гроші

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