Київ піднявся на 44 місця у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів – дослідження
Вівторок, 9 червня 2020, 12:45
За рік Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів - українська столиця піднялась із 150 на 106 місце.
Про це свідчать результати дослідження компанії Mercer.
Зазначається, що 106-ту позицію Київ ділить із Гамбургом (Німеччина) та Лісабоном (Португалія).
Серед топ-5 найдорожчих міст для емігрантів:
- Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю);
- Ашгабат (Туркменістан);
- Токіо (Японія);
- Цюріх (Швейцарія);
- Сінгапур (Сінгапур).
Рейтинг замикають Туніс, Віндхук (Намібія), Бішкек (Киргизстан), Такшент (Узбекистан) і Карачі (Пакистан).
Компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала коливання курсу валют, інфляцію та ціни на житло.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua