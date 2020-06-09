Реєстрація нових ФОПів перевищила докарантинні показники – дослідження

Український бізнес починає виходити з карантину - кількість новозареєстрованих ФОПів перевищила докарантинні показники.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що за останній тиждень було зареєстровано 7 269 підприємців.

Водночас зареєстрували 1 119 компаній - це майже на 100 компаній більше, ніж за тиждень до карантину.

При цьому, українці пересуваються на 30% більше, ніж до карантину.

"З квітня кількість активних вакансій збільшилась більш, ніж на 40%. Зараз на Work.ua 39,5 тисяч активних вакансій. До карантину було 54 тисячі вакансій", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Україні зараз працює 77% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. А обіги громадського харчування відновлюються не так швидко: зараз вони повернулися лише до показника у 65%.

Економічна правда