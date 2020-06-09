Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

9 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,60 - 26,63 гривні;

Євро – 29,96 - 29,99 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,48 – 26,72 гривні. Євро купують по 29,59 гривні, продають по 30,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,55 - 26,65 гривні, євро - 29,56 - 28,85 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 червня на рівні 26,60.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,15 гривні (на 5 червня - 29,99 гривні).

Економічна правда