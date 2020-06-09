Аваков просить виділити 2,5 мільярда з "антикоронавірусного фонду" на доплати структурам МВС

У травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

У зверненні МВС зазначається, що "кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Державне управління справами звернулося до Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні "Феофанія", додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.

Економічна правда