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Курс валют: гривня зміцнилася до долара

Вівторок, 9 червня 2020, 09:00
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 червня на рівні 26,60.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,15 гривні (на 5 червня - 29,99 гривні).

Нагадаємо:

5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 - 26,61 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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