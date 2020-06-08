У Гонконзі скасували обсервацію для для приїжджаючих в місто топ-менеджерів

Адміністрація Гонконгу скасувала вимогу про двотижневу обсервацію для приїжджаючих в місто топ-менеджерів найбільших компаній, акції яких торгуються на Гонконгській фондовій біржі.

Про це оголосив міністр фінансових послуг Гонконгу Крістофер Хуей, передає FT .

"Ми прагнемо збалансувати інтереси захисту здоров'я населення і необхідність сприяти економічному розвитку Гонконгу", - пояснив він.

Послаблення торкнеться 480 компаній, на які припадає 95% сукупної капіталізації Гонконгської біржі. В місяць вони зможуть направляти в Гонконг двох топ-менеджерів для укладення угод і участі в нарадах без необхідності проходження карантину. У переліку банк HSBC Holdings, а також китайські інтернет гіганти Tencent Holdings Ltd і Alibaba Group Holding Ltd.