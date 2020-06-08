Всі розділи
Укр / Рус

В Airbus готові судитися з замовниками, якщо вони не будуть забирати літаки

Понеділок, 8 червня 2020, 13:59
 

Компанія з виробництва літаків Airbus може подати в суд на авіакомпанії за відмову забирати замовлені літаки.

Про це заявив в інтерв'ю Politico глава Airbus Гійом Форі.

"Ми завжди намагаємося знаходити різні рішення перед тим, як йти в суд. Але коли авіакомпанії повністю відмовляються від зобов'язань, і не пропонують що-небудь краще, ніж нічого, або не хочуть цього робити, тоді залишається суд", - заявив він.

За його словами, в розпал кризи авіаперевізники просто перестали відповідати на дзвінки виробника, оскільки не знали, що казати.

"Вони взяли зобов'язання перед нами, ми взяли зобов'язання перед своїми постачальниками через наявність контрактів з авіакомпаніями", - пояснив свою позицію Фори.

Однак зараз Airbus розраховує знайти компроміс з авіакомпаніями, оскільки вважає, що найгірше вже позаду.

Одним з таких рішень може стати дострокове виведення старих літаків з флоту і заміна їх новими, більш економічними авіалайнерами.

Для реалізації цієї задумки Airbus очікує фінансової підтримки і субсидій від влади Євросоюзу. Як приклад наводиться Франція, де держава виділила Air France 7 млрд євро фінансової допомоги, частина з якої піде на фінансування нових літаків Airbus.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіабудування Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Boeing відновив виробництво проблемних літаків 737 Mаx 28 травня 2020, 10:50
Boeing перестав бути найбільшим постачальником літаків 2 січня 2020, 16:28
NASA представила перший повністю електричний літак 11 листопада 2019, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!