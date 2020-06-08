В Airbus готові судитися з замовниками, якщо вони не будуть забирати літаки

Компанія з виробництва літаків Airbus може подати в суд на авіакомпанії за відмову забирати замовлені літаки.

Про це заявив в інтерв'ю Politico глава Airbus Гійом Форі.

"Ми завжди намагаємося знаходити різні рішення перед тим, як йти в суд. Але коли авіакомпанії повністю відмовляються від зобов'язань, і не пропонують що-небудь краще, ніж нічого, або не хочуть цього робити, тоді залишається суд", - заявив він.

За його словами, в розпал кризи авіаперевізники просто перестали відповідати на дзвінки виробника, оскільки не знали, що казати.

"Вони взяли зобов'язання перед нами, ми взяли зобов'язання перед своїми постачальниками через наявність контрактів з авіакомпаніями", - пояснив свою позицію Фори.

Однак зараз Airbus розраховує знайти компроміс з авіакомпаніями, оскільки вважає, що найгірше вже позаду.

Одним з таких рішень може стати дострокове виведення старих літаків з флоту і заміна їх новими, більш економічними авіалайнерами.

Для реалізації цієї задумки Airbus очікує фінансової підтримки і субсидій від влади Євросоюзу. Як приклад наводиться Франція, де держава виділила Air France 7 млрд євро фінансової допомоги, частина з якої піде на фінансування нових літаків Airbus.