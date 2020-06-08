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На депозитах розміщено 16 мільярдів гривень місцевих бюджетів — нардеп

Понеділок, 8 червня 2020, 17:09

Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярдів гривень місцевих бюджетів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram каналі.

За словами нардепа з цих коштів повернуто 8,6 мільярдів

Джерело: Олексій Гончаренко
Джерело: Олексій Гончаренко

Найбільше грошей з початку року розміщували Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. 

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Економічна правда
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