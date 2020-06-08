На депозитах розміщено 16 мільярдів гривень місцевих бюджетів — нардеп
Понеділок, 8 червня 2020, 17:09
Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярдів гривень місцевих бюджетів.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram каналі.
За словами нардепа з цих коштів повернуто 8,6 мільярдів.
Найбільше грошей з початку року розміщували Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.
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