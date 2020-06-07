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"Укртранснафта" вперше транспортує нафту WTI

Неділя, 7 червня 2020, 15:20
 

Сьогодні, 7 червня, АТ "Укртранснафта" вперше транспортує "легку техаську" нафту WTI.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook

"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.

 "Легка техаська" транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

У липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara.

Економічна правда

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Укртранснафта

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