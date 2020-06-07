"Укртранснафта" вперше транспортує нафту WTI
Сьогодні, 7 червня, АТ "Укртранснафта" вперше транспортує "легку техаську" нафту WTI.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook
"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.
"Легка техаська" транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara.
Економічна правда
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