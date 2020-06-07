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Найбільше нафтове родовище Лівії відновлює видобуток

Неділя, 7 червня 2020, 17:08
 

Найбільше нафтове родовище Лівії Шарара поступово відновлює видобуток.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання пише, що трубопровід Хамада-Завія був закритий в січні місцевими угрупованнями, об'єднаними зі східними силами на чолі з командиром Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром.

Це змусило Лівійську національну нафтокомпанію припинити видобуток і оголосити форс-мажорні обставини в Шарарі та прилеглому родовищі Ель-Філь.

Контролюючий трубопровід клапан був знову відкритий в п'ятницю ввечері, кажуть джерела.

Родовище Шарара має продуктивність до 300 тис б/д і управляється спільно Лівійською національною нафтокомпанією та іншими компаніями.

 Нагадуємо:

У Лівії протягом довгого часу паралельно існують два органи виконавчої влади: засідає в Тріполі Уряд національної злагоди Фаїза Сарраджа, визнане ООН, і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни і підтримуваний Лівійської національної армією Халіфи Хафтара.

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нафта Лівія

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