У "Нафтогазі" розповіли як можна буде змінити постачальника газу

Керівник "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович розповів як можна буде змінити постачальника газу після відкриття ринку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Він розповів, що сьогодні змінити постачальника так, як хоче клієнт, практично неможливо. Процес займає від 60 до 110 днів і вимагає від клієнта багато часу і зусиль на збір і подачу необхідних довідок і заявок.

За його словами, зміна постачальника необхідно зробити клієнтоцентричною. "Має бути легкий спосіб переходу, по суті, в один клік: коли новому постачальнику подається мінімальна кількість документів, він займається питаннями переведення клієнта і коли немає ніяких перешкод у вигляді боргів".

Рабінович запевнив, що найближчим часом НКРЕКП має ухвалити постанову, яка спрощує процедуру переходу клієнта. Зокрема, стиснути терміни переходу максимум до 21 дня.

За його словами, перехід можна буде здійснювати різними способами: не лише в центрі обслуговування, але й онлайн, через уповноважених агентів, і обов'язково з мінімальним пакетом документів

"На сайті нашої газопостачальної компанії є форма, в яку потрібно буде завантажити три документи – паспорт, код, рахунок (платіжку) за розподіл від облгазу, де вказані адреса і EIC-код. Це мінімально достатній перелік для нового договору поставки.

Плюс подати заявку на приєднання. Зараз вимагається оригінал з підписом, який людина повинна принести. Наша пропозиція – робити це онлайн за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), Mobil ID, Smart Id.

Дані клієнта вносяться до інформаційної платформи Оператора ГТС – саме там зберігаються всі дані про те, за яким постачальником закріплений споживач – і максимум через 21 день він переходить до іншого постачальника", – зазначив посадовець.

Нагадуємо:

З 1 липня 2020 року в Україні буде відкрито ринок газу відповідно до Постанови Кабінету міністрів №303 від 24 квітня 2020 року.

Клієнт зможе обирати постачальника газу і змінювати його хоч кожного місяця.

В результаті проведеного у країні анбандлінгу, на ринку відбулось розділення: є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які газ продають і відповідають за його постачання клієнтові.