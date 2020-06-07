У "Нафтогазі" розповіли хто найперше буде змінювати постачальників після відкриття ринку газу

Керівник "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович розповів які групи людей найперше будуть змінювати постачальників газу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу".

За його словами, у компанії притримуємось позиції, що з 1 липня не буде масового переходу споживачів. Але він би виділив три-чотири групи людей, які захочуть змінити постачальника.

"Перша — незадоволені сформованими стосунками з наявним постачальником, які кажуть, що намучилися з монополістами і очікуванням в чергах центрів обслуговування.

Друга — захочуть перевірити: чи дійсно вони можуть змінити постачальника, або це якась псевдореформа.

Треті — у яких давно сформувалася потреба в сучасних сервісах, наприклад, спілкуватися з постачальником онлайн, платити через особистий кабінет, передавати покази лічильника через чат-бот.

Четверта — економні, які будуть підбирати пакет з відповідними умовами оплати. З включенням маркетингових механізмів ситуація зміниться", - розповів Рабінович.

Нагадуємо:

З 1 липня 2020 року в Україні буде відкрито ринок газу відповідно до Постанови Кабінету міністрів №303 від 24 квітня 2020 року.

Клієнт зможе обирати постачальника газу і змінювати його хоч кожного місяця.

В результаті проведеного у країні анбандлінгу, на ринку відбулось розділення: є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які газ продають і відповідають за його постачання клієнтові.





