Коронавірус: за останні 5 місяців обсяг китайської зовнішньої торгівлі скоротився на 8%

У січні-травні 2020 року об`єм китайської зовнішньої торгівлі в умовах пандемії коронавірусу скоротився у порівнянні з тим же періодом минулого року на 7,7%.

Про це повідомило Головне митне управління КНР, передає "Інтерфакс".

Експорт впав на 7,7% до 884,9 млрд дол, імпорт - на 8,2%, досягнувши 763,6 млрд дол.

У травні товарообіг знизився у порівнянні з травнем минулого року на 9,3% до 350,7 млрд. Експорт скоротився на 3,3%, склавши 206,81 млрд, імпорт - на 16,7% до 143,89 млрд дол.

Позитивне сальдо торгового балансу склало 62,93 млрд дол, збільшившись на 52,9%.