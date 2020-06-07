Всі розділи
Укр / Рус

Коронавірус: за останні 5 місяців обсяг китайської зовнішньої торгівлі скоротився на 8%

Неділя, 7 червня 2020, 12:56
 

У січні-травні 2020 року об`єм китайської зовнішньої торгівлі в умовах пандемії коронавірусу скоротився у порівнянні з тим же періодом минулого року на 7,7%.

Про це повідомило Головне митне управління КНР, передає "Інтерфакс".

Експорт впав на 7,7% до 884,9 млрд дол, імпорт - на 8,2%, досягнувши 763,6 млрд дол.

У травні товарообіг знизився у порівнянні з травнем минулого року на 9,3% до 350,7 млрд. Експорт скоротився на 3,3%, склавши 206,81 млрд, імпорт - на 16,7% до 143,89 млрд дол.

Позитивне сальдо торгового балансу склало 62,93 млрд дол, збільшившись на 52,9%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Китай експорт імпорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Китаї випустили смартфон, який може вимірювати температуру 5 червня 2020, 14:56
США мають намір заборонити китайським авіакомпаніям польоти до країни  3 червня 2020, 18:54
Китай призупиняє імпорт агропродукції з США 1 червня 2020, 18:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!