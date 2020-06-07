Колишня в.о. міністра АПК буде працювати в "Епіцентр Агро" — ЗМІ
Неділя, 7 червня 2020, 11:28
В.о. міністра аграрної політики та продовольства з лютого по вересень 2019 року Ольга Трофімцева буде працювати в компанії Герег "Епіцентр Агро".
Про це повідомляє Ліга.Бізнес.
Видання пише, що у прес-службі компанії Епіцентр Агро повідомили, що Трофімцева консультує компанію, а главою холдингу як і раніше залишається Василь Мороз.
"Однак співрозмовники в компанії Герег на умовах анонімності підтвердили, що, згідно з наказом, з 6 червня Трофімцева призначена директором з розвитку з випробувальним терміном три місяці", - пише Ліга.
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