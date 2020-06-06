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"Укргазвидобування" має намір закупити 1000 тонн нафти

Субота, 6 червня 2020, 16:58
 

АТ "Укргазвидобування" 9 червня проведе біржові торги із закупівлі нафти на яких планує закупити 1000 тонн сировини.

Про це йдеться в бюлетені торгів, оприлюдненому "Української енергетичної біржею".

Компанія має намір придбати 1000 тонн сировини з поставкою до 30 червня.  Обсяг розбитий на 5 лотів по 200 тонн зі стартовою ціною 7000 грн/т.

Економічна правда

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