У МВС пояснили чому не перевіряли наявність у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна

У поліції зазначили, що не мали підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, бо внутрішні й державні аудити показували, що в системі все добре.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, передає Укрінформ.

"Зараз розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона проходитиме, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що мовляв, поліція мала би контролювати цю ситуацію, то це не так.

Як її контролювати, коли згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?", - каже Апостол.

За словами Апостола, "слідство у цій справі має низку конкретних, кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками".

Нагадуємо:

На трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації.

Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження.