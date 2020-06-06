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Фонд енергоефективності отримав 100 заявок на участь у програмі "Енергодім"

Субота, 6 червня 2020, 14:09
 

Фонд енергоефективності отримав 100 заявок від ОСББ на участь у програмі "Енергодім".

Про це повідомляється на сайті фонду.

У прес-релізі повідомляється, що більшість отриманих  заявок передбачають здійснення заходів за Пакетом "Б" (Комплексний- ЕП) — 88, тобто ці співвласники будинків готові реалізовувати масштабні проекти, що якісно впливають на рівень енергоефективності будинку та  сприяють зменшенню платіжки за тепло. 

Станом на 5 червня 2020 року загальна вартість проектів становить 551,131 млн грн, попередньо розрахована сума грантів дорівнює 384,190 млн грн 

Найбільше — 26 заявок отримано від об’єднань співвласників з Волинської області, 12 — з Чернігівської, 9 з Львівської області та 8 заявок надійшли з Одещини.

Економічна правда

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енергоефективність

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