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Німеччина зобов'яже АЗС мати можливість заряджати електромобілі

Субота, 6 червня 2020, 13:18
 

Німеччина заявила, що зобов'язує всі автозаправні станції пропонувати зарядку електромобілів, щоб усунути проблеми із заправкою та підвищити споживчий попит на автомобілі.

Про це пише Reuters.

Така зміна - частина плану економічного відновлення. В рамках якого уряд також планує витратити 2,5 млрд євро на інфраструктуру виробництва та зарядки акумуляторних батарей.

Видання передає, що споживчий попит на електромобілі був обмежений побоюваннями з приводу обмеженого робочого діапазону транспортних засобів.

"Ми знаємо, що 97%, по яким вони (німці - ЕП) не купують електромобілі, це занепокоєння з приводу дальності їзди", - заявив Дієго Біас, голова та співзасновник Quercus Real Assets.

Видання повідомляє, що за даними BDEW, німецької асоціації енергетичної та водної промисловості, станом на березень 2020 року в Німеччині було 27 730 зарядних станцій для електромобілів.

За даними BDEW, для досягнення масового ринку електромобілів потрібно не менше 70 тис зарядних станцій та 7 тис станцій швидкої зарядки.

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Німеччина електромобіль

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