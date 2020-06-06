У 2019 році Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН

У 2019 році Україна увійшла до списку 15-ти країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів Програми розвитку ООН.

Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"За минулий рік Україна опинилася серед п'ятнадцяти країн-контрибуторів Програми розвитку ООН. До цього переліку увійшли, в тому числі, США, Німеччина, Японія, ЄС, Велика Британія", - зазначив український представник.

За його словами у 2019 році ПРООН реалізувала в Україні 24 проєкти вартістю 154 млн дол, більшість з яких були спрямовані на подолання бідності, зміцнення державного управління та розвиток людського потенціалу.

Також він зазначив що нинішнього року, в країні вже реалізується 18 проєктів ПРООН із загальним бюджетом майже 150 млн дол.