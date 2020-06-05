Катери для МВС французи збиратимуть разом з "Нібулоном" – Аваков

Миколаївська компанія "Нібулон" займеться локалізацією виробництва патрульних катерів для Державної прикордонної служби МВС України в рамках українсько-французького контракту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба міністерства.

За словами міністра, єдиний в Україні завод, який працював з морським алюмінієм, - це феодосійський завод "Море", який зараз знаходиться на окупованій території.

"Тому, в контракті між Держприкордонслужбою та французькою компанією ОCEA прямо прописано виготовлення 5 кораблів з 20 на українському підприємстві. Виходячи з аналізу, французькі партнери зупинили свій вибір на компанії "Нібулон", яка знаходиться в Миколаєві", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що виробництво катерів може початися до кінця поточного року.

"Після реалізації цього проєкту Україна буде розпоряджатися технологіями і зможе виробляти кораблі з морського алюмінію на материковій частині країни. Локалізація виробництва і була ключовою вимогою при цьому контракті", - додав Аваков.

Нагадуємо:

СП "Нібулон" створено в 1991 році. Є одним із найбільших операторів на зерновому ринку України.

Має 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання, зберігання і відвантаження зернових та олійних (388 зерносховищ силосного типу), флот, що налічує до 72 од., і Миколаївський суднобудівний завод.

Власник - Олексій Вадатурський.

У березні Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції на будівництво і придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4,39 млрд грн.

При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

У 2020 році передбачено здійснення передоплати в розмірі 15% від загальної вартості контракту або орієнтовно 660 млн грн, які передбачені в держбюджеті на 2020 рік.

У 2021 році для будівництва і придбання 7 катерів додатково необхідно 1,31 млрд грн і 1,49 млрд грн - в 2022 році.

Згідно з угодою, уряд Франції готовий надати для фінансування проєкту кредит на суму до 116 млн євро або максимум 85% загальної суми контракту. При цьому аванс в розмірі 15% зобов'язана сплатити українська сторона.

Економічна правда