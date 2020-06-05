Верховний суд відхилив позов ексголови Приватбанку Дубілета про захист честі і гідності

Верховний Суд відмовив колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету у позові до банку та інформагентства "Інтерфакс-Україна" про захист честі, гідності і ділової репутації та про зобов’язання спростувати недостовірну інформацію.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову від 27 травня.

Зазначається, що у грудні 2016 року правління НБУ ухвалило рішення про націоналізацію Приватбанку - були припинені повноваження посадових осіб банку, у тому числі голови правління Олександра Дубілета.

У матеріалах справи йдеться, що 4 липня 2017 року в "Інтерфакс-Україна" на прес-конференції голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що його попередник - Олександр Дубілет - перевищив свої повноваження під час підписання 36 кредитних договорів.

Після цього Дубілет подав позов до банку та інформагентства про захист честі, гідності і ділової репутації та про зобов’язання спростувати недостовірну інформацію.

Суд першої інстанції визнав, що заяви Шлапака є неправдивими, оскільки не були підтверджені обвинувальним вироком у кримінальній справі, на момент прес-конференції.

Апеляційний суд підтвердив це рішення, яким банк та інформаційне агентство зобов'язували опублікувати на своїх сайтах спростування.

Верховний Суд постановив, що Шлапак висловив свою позицію про укладені 36 кредитних договорів, при цьому не порушуючи презумпцію невинуватості особи позивача (Дубілета - ред.), так як в інформації не зазначалось про винуватість Дубілета.

"Інформація стосовно позивача є суспільно значимою, вона була предметом громадського інтересу на час поширення такої інформації, оскільки стосувалась націоналізації найбільшого приватного банку країни, тому право громадськості знати цю інформацію переважає над правом позивача на її захист.

Поширення інформації відповідає практиці застосування ЄСПЛ статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться в постанові суду.

Також зазначається, що у червні 2017 року за заявою Шлапака зареєстрували кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації з метою заволодіння у 200-2016 рр. коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами банку.

Про підозри у справі не повідомлялося. У рамках цієї справи розслідують видачу керівництвом банку у 2016 році 36 кредитів на суму 126,9 млрд грн.