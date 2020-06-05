Вагони для метро: Крюківський вагонзавод оскаржив перемогу китайської компанії в Харкові

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) оскаржив тендер на поставку восьми поїздів для харківського метро з фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Конкурс виграла китайська компанія CRRC з різницею в ціні з КВБЗ менш ніж в 1%.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько.

"Заявки на участь в тендері на поставку цих поїздів метро, який був оголошений в минулому році на очікувану суму 45 млн дол, подали КВБЗ і CRRC, однак переможцем було визнано китайська компанія.

Але при закупівлі по імпорту Харкову доведеться заплатити додатково понад 25% від цієї суми податків і зборів (ПДВ, розмитнення) з харківського міськбюджету ", - пояснив він.

За словами Приходька, КВБЗ вже направив скаргу до тендерного комітету з пропозицією переглянути своє рішення, а також скаргу в штаб-квартиру ЄІБ в Люксембурзі.

Прес-служба КВБЗ в свою чергу зазначає: правилами банку передбачено, що позичальники можуть надавати 15% преференції для місцевого постачальника товарів, тобто для національного виробника, який забезпечує мінімум 30% локалізації.

"Пропозиція про таку преференції в умови тендеру прописує покупець, проте Харківський метрополітен нею не скористався. Чому в Одесі, де оголосили тендер на закупівлю трамваїв за кошти того ж ЄІБ, передбачена преференція 15% для вітчизняного виробника, а в Харкові інший підхід?", - підкреслюється в повідомленні на сайті КВБЗ.

Також прес-служба повідомляє, що якість китайських вагонів метро часто залишає бажати кращого.

"За інформацією з відкритих джерел, зокрема, в березні 2020 року стало відомо, що в Бостоні (США) виведені з експлуатації всі нові поїзди метро, через серйозні проблеми з безпекою, поставлені CRRC в лютому 2018 року. Філіппіни повернули 48 поїздів метро китайської державної фірмі і вимагали повернення грошей", - наголошується в повідомленні.