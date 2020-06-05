Рада ухвалила закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ
Верховна Рада підтримала у другому читанні та у цілому законопроєкт №2276 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства, який, зокрема, передбачає мораторій на банкрутство бюджетних установ.
Документ підтримали 303 депутати.
У пояснювальній записці йдеться, що набуття чинності нового Кодексу процедур банкрутства 21 жовтня 2019 року в першій редакції створило низку ризиків.
Зокрема, у кредиторів була можливість подати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій.
Але у новій редакції закону таку можливість виключили.
Крім цього, закон регулює призначення госпсудами у справах про банкрутство розпорядників майна або керуючих реструктуризацією. Призначення судами буде тимчасовим - поки не введена в експлуатацію Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система для вибору керуючих.
Економічна правда
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