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Рада ухвалила закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ

П'ятниця, 5 червня 2020, 16:44
 

Верховна Рада підтримала у другому читанні та у цілому законопроєкт №2276 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства, який, зокрема, передбачає мораторій на банкрутство бюджетних установ.

Документ підтримали 303 депутати.

У пояснювальній записці йдеться, що набуття чинності нового Кодексу процедур банкрутства 21 жовтня 2019 року в першій редакції створило низку ризиків.

Зокрема, у кредиторів була можливість подати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій.

Але у новій редакції закону таку можливість виключили.

Крім цього, закон регулює призначення госпсудами у справах про банкрутство розпорядників майна або керуючих реструктуризацією. Призначення судами буде тимчасовим - поки не введена в експлуатацію Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система для вибору керуючих.

Економічна правда

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бюджет банкрутство Рада

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