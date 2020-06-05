Допомогу по частковому безробіттю оформили 11 тисяч роботодавців на 230 мільйонів

Документи для оформлення допомоги по частковому безробіттю на час карантину для співробітників подали понад 14,69 тис. роботодавців, з них 10,86 тис. отримали позитивні рішення для виплати зарплати 110,2 тис. співробітникам на загальну суму 231 млн грн.

Про це повідомляє голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, станом на 2 червня, допомога по частковому безробіттю оформили понад 9 тис. роботодавців для виплати зарплати 97 тис. співробітників.

"Програма діє, фактично, місяць і на сьогодні ми можемо говорити про її ефективність. Держава допомогла виплатити зарплати майже 100 тис. Співробітників, роботодавці яких були змушені зупинити/скоротити свою діяльність через карантин", - зазначав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Уточнювалося, що найбільш активними учасниками програми є представники сфери торгівлі, пасажирських перевезень, громадського харчування (ресторани, кафе), готелів та промислового виробництва.