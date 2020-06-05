"Укроборонпром" виграв тендер на 30 мільйонів доларів по ремонту літаків для Пакистану

Держкомпанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром", перемогла у багатомільйонному тендері на ремонт літака-заправника Іл-78.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

"За результатами тендеру ДК "Укрспецекспорт" уклало з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за контрактом виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" - ДП "Миколаївський авіаремонтний завод".

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів.

Довідка. Іл-78 (за кодифікацією НАТО - Midas) - призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.

Економічна правда