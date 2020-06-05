Всі розділи
Укр / Рус

"Укроборонпром" виграв тендер на 30 мільйонів доларів по ремонту літаків для Пакистану

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:15
 

Держкомпанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром", перемогла у багатомільйонному тендері на ремонт літака-заправника Іл-78.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

"За результатами тендеру ДК "Укрспецекспорт" уклало з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за контрактом виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" - ДП "Миколаївський авіаремонтний завод".

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів.

Довідка. Іл-78 (за кодифікацією НАТО - Midas) - призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укроборонпром авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями - нарада РНБО 21 травня 2020, 15:34
"Укроборонпром" хоче співпрацювати з бізнесом у сфері безпілотників  21 травня 2020, 11:19
Закони, які дозволять реформувати "Укроборонпром" можуть бути ухвалені у серпні-вересні 20 травня 2020, 15:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!