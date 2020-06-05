У Китаї випустили смартфон, який може вимірювати температуру

У Китаї презентували нову лінійку смартфонів Honor, один з флагманів матиме інфрачервоний датчик для вимірювання температури.



Про це повідомляє xda-developers.

Honor Play 4 Pro 5G про який йде мова буду доступний у двох варіантах: звичайному та з датчиком для температури.

Інфрачервоний датчик може визначати температуру об’єктів, тварин та людей. Щоб виміряти температуру тіла людини, смартфон притуляють до голови або зап’ясті.

Honor стверджує, що датчик має діапазон вимірювань від -20°C до 100°C.

Для китайського споживача смартфон коштуватиме близько 422 доларів, чи відбудеться надходження новинки в інші країни поки невідомо.