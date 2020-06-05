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Приватбанк влітку буде безкоштовно обслуговувати бізнес, який підключить POS-термінал

П'ятниця, 5 червня 2020, 13:56
 

ПриватБанк вводить з початку червня до кінця серпня 2020 року нульові тарифи на обслуговування підприємців, які підключать еквайринг для прийому оплати за товари і послуги за допомогою банківських карток.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За умови підключення еквайрингу і прийому платежів картками, в період антикризової акції для підприємців будуть діяти нульові тарифи на користування POS-терміналами, нульова абонплата за користування поточним рахунком і безкоштовні платежі на рахунки контрагентів в інших банках.

Повідомляється, що за три місяці економія для підприємця складає як мінімум 1 500 грн лише за абонплатою за обслуговування рахунку та еквайрингу. 

Економічна правда

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