Приватбанк влітку буде безкоштовно обслуговувати бізнес, який підключить POS-термінал

ПриватБанк вводить з початку червня до кінця серпня 2020 року нульові тарифи на обслуговування підприємців, які підключать еквайринг для прийому оплати за товари і послуги за допомогою банківських карток.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За умови підключення еквайрингу і прийому платежів картками, в період антикризової акції для підприємців будуть діяти нульові тарифи на користування POS-терміналами, нульова абонплата за користування поточним рахунком і безкоштовні платежі на рахунки контрагентів в інших банках.

Повідомляється, що за три місяці економія для підприємця складає як мінімум 1 500 грн лише за абонплатою за обслуговування рахунку та еквайрингу.

Економічна правда