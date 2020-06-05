Facebook буде помічати повідомлення від ЗМІ, що контролюються державою

Соціальна мережа Facebook почне маркувати повідомлення контрольованих державою ЗМІ.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми забезпечуємо більшу прозорість цих медіа, тому що вони поєднують вплив медіаорганізації зі стратегічної підтримкою держави, і ми вважаємо, що люди повинні знати, що новини, які вони читають, звучать із боку видань, які можуть перебувати під впливом уряду", - написав у своєму блозі глава відділу кібербезпеки Facebook Натан Глейхер.

Уточнюється, що позначки спочатку з'являться на сторінках ЗМІ, а протягом наступного тижня будуть додані в повідомлення в стрічці новин.

Компанія каже, що буде приймати рішення про те, чи є ЗМІ контрольованим державою на основі схеми фінансування і структури медіакомпаній, а також відкритих джерел звітності про них.

ЗМІ, визнані контрольованими державою, зможуть оскаржити свій статус.

Відзначається, що серед ЗМІ, які отримають маркування в четвер, - Russia Today, Sputnik, Xinhua News і Philippine News Agency.

Телекомпанія Al Jazeera не отримає маркування, так як знаходиться в приватній власності, хоча при цьому має члена королівської сім'ї Катару в якості голови правління компанії.