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Рада створила комісію по захисту прав інвесторів

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:52
 

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів, мета якої підготовка відповідних  законодавчих ініціатив.

За відповідне рішення проголосували 242 депутати.

Всього у комісії буде 12 нардепів, головою комісії обрано Галину Янченко із "Слуги народу", заступником - Ярослава Железняка із "Голосу".

Згідно з пояснювальною запискою вдосконалення  у сфері привабливості для інвестицій потребують електронні сервіси, фондовий ринок, методи запобігання корупції, захист від рейдерства, тощо.

Економічна правда

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Рада інвестори

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