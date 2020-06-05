Рада створила комісію по захисту прав інвесторів
П'ятниця, 5 червня 2020, 12:52
Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів, мета якої підготовка відповідних законодавчих ініціатив.
За відповідне рішення проголосували 242 депутати.
Всього у комісії буде 12 нардепів, головою комісії обрано Галину Янченко із "Слуги народу", заступником - Ярослава Железняка із "Голосу".
Згідно з пояснювальною запискою вдосконалення у сфері привабливості для інвестицій потребують електронні сервіси, фондовий ринок, методи запобігання корупції, захист від рейдерства, тощо.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua