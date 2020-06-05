Трафік в повітряному просторі України у травні впав на 90% – "Украерорух"

У травні 2020 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 3 237 рейсів - це на 89,2% менше порівняно з обсягом польотів у травні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

"За типами польотів травневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси - 685 (-76 % порівняно з травнем 2019 року), міжнародні рейси - 1 221 (-91,8 %) і транзитні рейси - 1 331 (-89,2 %).

Авіатрафік у повітряному просторі Європи почав поступово пожвавлюватись, проте за оцінками експертів, повернення до обсягів докризових польотів може тривати до двох років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні середньодобова кількість рейсів у європейському повітряному просторі була на 86 % нижчою порівняно з таким же показником травня 2019 року.

Економічна правда