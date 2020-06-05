Work from home: виручка месенджера Slack вперше перевищила 200 мільйонів доларів

Виручка американського розробника програми для обміну повідомленнями Slack Technologies Inc. в першому кварталі 2021 фінансового року вперше перевищила 200 млн дол завдяки масовому переходу людей на віддалену роботу через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також компанія збільшила збиток на тлі зростання витрат.Чистий збиток за підсумками кварталу, що завершився 30 квітня, склав $74,427 млн, або 13 центів у розрахунку на акцію, у порівнянні з $ 31,881 млн, або 26 центів на акцію, за аналогічний період минулого року.

Виручка компанії виросла на 50% - до $201,650 млн зі $134,821 млн роком раніше. Експерти в середньому прогнозували $ 186,2 млн.Операційні витрати підскочили на 63% - до $ 252,199 млн.

"Ми вважаємо, що ці три місяці з урахуванням роботи з дому, нададусть довгостроковий вплив на наш процес роботи.

Це допоможе прискорити прийняття нових платформ обміну повідомленнями на основі каналів, які ми створили і для яких ми все ще є єдиним підприємством, що пропонує їх", - заявив генеральний директор Slack Стюарт Баттерфілд.

Додаток Slack було запущено в 2013 році, хоча сама компанія існує з 2009 року. Мессенджер використовується переважно для внутрішньокорпоративного спілкування співробітників і спільної роботи. З початку поточного року капіталізація компанії зросла на 68,8%.