У Мін'юсті пропонують провести розпродаж "заморожених" тюрем 

Міністерство юстиції у співавторстві з нардепами зареєструвало законопроект (№3591), який дозволить продавати заморожені тюрми та використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури.

Про це повідомляє міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

"Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем.

Нагадаю – у бюджеті коштів на в’язничну реформу немає, тому джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки і усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж тюрем", - пише міністр.

Повідомляється, що такий розпродаж дозволить винести старі слідчі ізолятори за межі міст, підвищити стандарти утримання ув’язнених та зменшити витрати на утримання СІЗО завдяки енергоефективності.

"Щоб не породжувати зайвих міфів одразу уточнюю:

-продавати ми будемо лише невикористовувані тюрми (уже багато років їх у нас надлишок), а тому розпродаж тюрем зовсім не означає масових звільнень засуджених

-навряд чи комусь з потенційних покупців цікава сама тюрма як нерухомість, основну цінність складають земельні ділянки під ними (особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст)", - пояснює Малюська.

Економічна правда