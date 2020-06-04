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Послаблення карантину: Уже працюють 89% відділень банків

Четвер, 4 червня 2020, 18:55
 

Після послаблення карантину частка відкритих відділень банків зростає: якщо на початку травня їх було 75%, то на сьогодні показник збільшився до 89%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

При цьому, 97% банкоматів безперебійно працюють на видачу готівки.

 

Зокрема, Ощадбанк відновив у штатному режимі роботу 93% відділень, працює 98% банкоматів. У Приватбанку - працює майже 74% відділень та 97% банкоматів.

"Райффайзен Банк Аваль/Raiffeisen Bank Aval - 99,8% відділень та 98% банкоматів; Ukrsibbank BNP Paribas Group - 99% відділень та 99% банкоматів; Укргазбанк - 100% відділень та 98% банкоматів.

Деякі банки приймають клієнтів після попереднього запису. Це дає змогу швидко та без черг обслуговувати відвідувачів. Банківські відділення у регіонах, де показники захворюваності на COVID-19 залишаються високими, продовжують працювати за скороченим графіком", - додали у Нацбанку.

Економічна правда

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банки НБУ Карантін

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