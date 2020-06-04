Рада ухвалила закон про митний тариф: що він передбачає

На засіданні 4 червня Верховна Рада прийняла за скороченою процедурою законопроєкт №3238 про встановлення нового митного тарифу України, документ передбачає заміну застарілого класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності та узгодження його з міжнародним.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Наголошується, що зміняться класифікація, опис, додаткові одиниці виміру та обліку окремих товарів, але ставки ввізного мита залишаться незмінними.

"В основу Митного тарифу покладено версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовану на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року і Комбінованої номенклатури ЄС з урахуванням зобов’язань в рамках Світової організації торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні цілі закону:

гармонізація законодавства;

запровадження можливості зіставлення митної статистики України та країн-торгових партнерів;

стандартизація зовнішньоторговельної документації;

усунення розбіжностей в товарних кодах країни-експортера та України, що сприятиме спрощенню та прискоренню здійснення митних процедур під час митного оформлення товарів, які імпортуються.

Економічна правда