Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів до свят
Четвер, 4 червня 2020, 15:51
Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів у канун та після Дня Святої Трійці.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
На цей період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
- №864/866 сполученням Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський;
- №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
- №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
- №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.
- Також на 8 червня призначене курсування регіонального поїзда №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.
Квитки на поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.
У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом.
Економічна правда
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