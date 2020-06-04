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Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів до свят

Четвер, 4 червня 2020, 15:51
 

Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів у канун та після Дня Святої Трійці.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

На цей період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:

  • №864/866 сполученням Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський;
  • №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
  • №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
  • №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.
  • Також на 8 червня призначене курсування регіонального поїзда №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів. 

Квитки на поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.

У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом.

Економічна правда

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