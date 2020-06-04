Із занедбаного аеропорту у Хмельницькому хочуть зробити вантажний хаб

Хмельницький аеропорт, який не працює вже майже 20 років, хочуть перетворити на вантажний хаб, доповіли президенту Володимиру Зеленському під час його візиту на Хмельниччину.

Джерело: ознайомлення Зеленського з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12 "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка", трансляція Офісу президента

Деталі: Президенту розповіли про плани щодо ремонту доріг державного значення М-12 і М-03, доріг місцевого значення, а також відновлення аеропорту.

Зеленський, дивлячись на фотографії на стенді, констатував, що аеропорт перебуває у жахливому стані. Голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет відповів, що аеропорт не працює вже майже 20 років, але зараз розглядається як вантажний хаб, адже у Вінниці є аеропорт.

Летовище має смугу у 2200 метрів. 1,5 млрд коштуватиме реконструкція смуги. Поки що місцевих коштів немає, лише до 20 млн грн є на проєктну документацію.

До березня 2021 року має бути готовий проєкт, тоді наступного року можна буде почати реконструкцію. Будівництво може тривати до 2 років

Габінет також сказав, що можна залучити інвестиції бізнесу – наприклад, "Нової пошти" та АТБ, остання просить у Хмельницькому землю під логістичний хаб.

Зеленський сказав: "Ми подумаємо". І додав, пославшись на 20 млн, які є на підготовку проєктної документації: "Запускайте проєкт".

Президент також ознайомився з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Загалом протяжність автошляху в області становить 140,7 км. З них цього року заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проекту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександр Кубраков сказав, що дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Якщо говорити про Хмельницьку область, то в цьому році планують зробити "всі необхідні 100 км", зокрема, окружну.

М-12 ремонтуватиме іноземний підрядник, компанія "Онур". 146 км дороги проходить по території Хмельницької області і далі у бік Кіровограда. Весь коридор від Львова до Покровська – це майже 1200 км

На території Хмельницької області М-12 і М-03 були в жахливому стані.

Дорогу М-03 цього року повністю відремонтують від Хмельницького до Кам’янець-Подільського. Буде нормальний під’їзд до Сатанова. Президенту доповіли, що з боку Житомира також погана ділянка дороги у близько 50 км.

У 2020 році в Хмельницькій області планували оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн.

Президент попросив зробити додаткові ділянки, відтак протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.

Володимир Зеленський зауважив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл та дитсадків.

Пряма мова Зеленського: "Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?".

Українська правда