Курс валют на 4 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,70 - 26,72 гривні;

Євро – 29,92 - 29,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 – 26,84 гривні. Євро купують по 29,53 гривні, продають по 29,99 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,67 - 26,92 гривні, євро - 29,62 - 29,76 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,75.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 3 червня - 29,92 гривні).

Економічна правда