Курс валют на 4 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,70 - 26,72 гривні;
Євро – 29,92 - 29,94 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 – 26,84 гривні. Євро купують по 29,53 гривні, продають по 29,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,67 - 26,92 гривні, євро - 29,62 - 29,76 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,75.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,96 гривні (на 3 червня - 29,92 гривні).
Економічна правда
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