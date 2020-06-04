Zoom оголосив про намір співпрацювати з ФБР

Компанія Zoom анонсувала наскрізне шифрування тільки для платних акаунтів. Сервіс також має намір співпрацювати з ФБР та правоохоронними органами.

Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор компанії Ерік Юань, пише The Guardian.

Юань виступив із заявою, в якій оголосив про намір відмовитися від наскрізного шифрування для дзвінків користувачів, які користуються сервісом безкоштовно.

"Ми напевно не будемо надавати сервіс наскрізного шифрування трафіку безкоштовним користувачам. Ми хочемо співпрацювати з ФБР і місцевими правоохоронними органами, якщо хтось використовує Zoom для поганих цілей", - сказав він.

За кілька тижнів до цього Zoom придбала компанію Keybase, яка займається розробкою систем захищених повідомлень. Юань тоді заявляв, що головна мета угоди - підвищення безпеки даних користувачів.

Популярність сервісу онлайн-конференцій Zoom різко зросла під час карантину через COVID-19. В результаті виручка компанії в першому кварталі 2020 року зросла на 169% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.