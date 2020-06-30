Ситуація з окремими податками під час карантину була катастрофічною - податкова
Вівторок, 30 червня 2020, 20:40
Надходження від податку з доходів фізичних осіб під час карантину впали на 10-80%.
Про це йдеться у даних Державної податкової служби.
"В найгірші місяці карантину ситуація була катастрофічна. В торгівлі падіння на більш ніж 80%. В інших галузях обійшлось падінням на 10-30%, незважаючи на жорсткі заходи", - повідомили в ДПС.
"По факту, ці цифри також показують і падіння доходів населення в час карантину в розрізі галузей. Ці цифри демонструють, що карантин ми зобов’язані послаблювати в будь-якому випадку", - заявив народний депутат Мар'ян Заблоцький.
Економічна правда
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