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Ситуація з окремими податками під час карантину була катастрофічною - податкова

Вівторок, 30 червня 2020, 20:40
 

Надходження від податку з доходів фізичних осіб під час карантину впали на 10-80%. 

Про це йдеться у даних Державної податкової служби.

"В найгірші місяці карантину ситуація була катастрофічна. В торгівлі падіння на більш ніж 80%. В інших галузях обійшлось падінням на 10-30%, незважаючи на жорсткі заходи", - повідомили в ДПС.

 

"По факту, ці цифри також показують і падіння доходів населення в час карантину в розрізі галузей. Ці цифри демонструють, що карантин ми зобов’язані послаблювати в будь-якому випадку", - заявив народний депутат Мар'ян Заблоцький.

Економічна правда

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податки доходи бізнес

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