Wizz Air запустить нові рейси з України до Італії та Чехії

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про намір відкрити три маршрути між Україною та Італією з літнього розкладу 2021 року та відкрила продаж квитків на два нових рейси з Києва і Львова в чеське місто Пардубіце.

Про це повідомляє Avianews.com.

З 29 березня 2021 року Wizz Air запустить рейси Одеса-Мілан (Мальпенса) і Одеса-Рим, які будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. З 30 березня 2021 року Wizz Air полетить з Одеси в Болонью по вівторках і суботах.

Мінімальна ціна авіаквитків в одну сторону на рейси в Мілан і Болонью, яка декларується авіакомпанією, становить 580 грн, на рейси в Рим - 870 грн.

За допомогою цих маршрутів Wizz Air повернеться на ринок польотів між Україною та Італією. До 2015 року рейси між країнами виконувала українська дочка Wizz Air Ukraine, однак вони були припинені після зупинки роботи дочірнього підприємства. Материнська авіакомпанія не могла кілька років отримати дозвіл на польоти.

Також компанія Wizz Air відкрила продаж квитків на два нових рейси з Києва і Львова в чеське місто Пардубіце. Авіакомпанія має намір обслуговувати обидва маршрути з 1 вересня з частотою три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Квитки на рейси Київ-Пардубіце продаються за ціною від 870 грн в один бік, на рейси Львів-Пардубіце - від 580 грн в один бік. У вартість входить перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі.

Місто Пардубіце розташоване за 125 кілометрів від Праги.

Європейська правда