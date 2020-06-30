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Стало відомо, скільки українців працюють без трудової книжки

Вівторок, 30 червня 2020, 18:25
 

У період з січня по березень кількість неформально зайнятого населення становила 3,4 мільйона осіб. 

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Неофіційно працювали 20,6% від загальної кількості зайнятого населення у віці від 15 до 70 років. Із загальної кількості неформально зайнятих 1,35 млн жінок та 2 млн чоловіків.

Повідомляється, що найчастіше неофіційно працювали мешканці сіл - їх кількість становить 1,8 млн.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в травні 2020 року порівняно з квітнем зросла на 8,9% до 10542 грн.

У квітні середня зарплата становила 10,43 тисячі грн, в березні - 11,45 тисячі грн, в лютому - 10,85 тисячі грн, в січні - 10,73 тисячі грн.

Зарплати в травні найвищими були в Києві (15191 грн/міс), а найнижчі - у Чернівецькій області (7921 грн).

У більшості областей розмір зарплати був у межах від 8 тис до 9 тис грн.

Найбільшу зарплату отримують працівники сфери "Фінансова та страхова діяльність" (18832 грн).

Менше за інших отримують працівники галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - (3851 грн), проте їх зарплати за місяць зросли на 10%.

Економічна правда

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