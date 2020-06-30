Нафта дешевшає на побоюваннях другої хвилі коронавірусу

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в ході торгів. Тиск на ринок чинить тривога, що ослаблення обмежень може призвести до другої хвилі коронавірусу, що знову обмежить попит на нафту.

Про це свідчать дані торгів.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures 30 червня становить 41,19 долара за барель, що на 0,52 долара (1,25%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Термін дії серпневих контрактів на Brent закінчується у вівторок. Більш вересневих ф'ючерсів подешевшали на 0,42 долара (1%), до 41,43 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу знизилися в ціні на 0,5 долара (1,26%) - до 39,2 долара за барель.

Десятки американських штатів, включаючи Флориду, Техас, Каліфорнію і Арізони, в яких відзначається зростання числа заражень, відкладають плани з відкриття економіки і вводять нові обмеження з метою запобігання подальшому поширенню інфекції, пише The Wall Street Journal.

Тим часом Японія в травні скоротила імпорт нафти на 25% в річному вираженні - до мінімальних з 1967 року 2,28 млн б/д, свідчать дані міністерства економіки, торгівлі і промисловості країни.