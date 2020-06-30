"Укрзалізниця" частково відновила рух приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях

З 30 червня Укрзалізниця частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця частково відновлює рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди: №6092/6091 Рiвне — Львів, №6096/6095 Львів — Рівне, №6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів, №6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне, №6302 Іваничі — Ковель, №6307 Ковель — Іваничі, №6341/6342 Сарни — Здолбунiв, №6335/6336 Здолбунiв — Сарни, №6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель, №6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

Економічна правда