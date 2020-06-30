З квітня кількість активних вакансій виросла на 50%, ділові показники відновлюються

У порівнянні з квітнем кількість активних вакансій збільшилася більше ніж на 50%. Зараз на Work.ua 44,8 тисячі активних вакансій.

Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Кількість новозареєстрованих ФОП-ів вийшла на докарантинний рівень й становить 5 640.

Кількість новозареєстрованих компаній теж стабілізувалося. В середньому кожен тиждень реєструється близько тисячі нових підприємств.

Повідомляється, що зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, що працювали до карантину. Обіги громадського харчування відновилися на

77%.

Водії їздять на 65% більше ніж вони це робили до карантину. А пішоходи пересуваються на 29% більше ніж до карантину