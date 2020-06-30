"Укрпошта" направила в держбюджет 202 мільйона дивідендів за 2019 рік

"Укрпошта" направила до державного бюджету половину прибутку 2019 го року - 202,7 мільйона гривень дивідендів.

Про це в Facebook повідомив голова держкомпанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні я підписав аудировану, річну звітність компанії за 2019 рік і відправив до бюджету держави 50% від нашого чистого прибутку - 202,7 мільйона гривень дивідендів + 36.5 мільйонів гривень передоплати податку на прибуток за 2020 рік.

Нам би звичайно, дуже хотілося ці гроші інвестувати в інфраструктуру "Укрпошти", щоб мені не доводилося читати про раздолбані відділення і машини. Але я також розумію ситуацію в країні", - пише керівник "Укрпошти".

За словами Смілянського, інші 50% прибутку спрямовані на інвестиції і боротьбу з коронавірусом.

Економічна правда