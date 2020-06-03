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Facebook анонсував функцію для видалення старих постів

Середа, 3 червня 2020, 20:00
 

Facebook анонсував запуск нової функції - "керувати діяльністю", яка дозволяє архівувати чи видаляти старі пости.

Про це пише Vox.

"Нова функція "керувати діяльністю", яка запускається протягом наступних кількох тижнів, дозволить вам покращити свою присутність у Facebook, щоб точніше відобразити, ким ви є сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у соцмережі з'являться архів та корзина, а користувач зможе розподілити свої записи по різним категоріям (локації, замітки, фото і відео, публікації інших додатків), даті та позначеними людьми.

При цьому, непотрібні записи можна буде приховати шляхом перенесення їх до архіву або видалення.

Функція найближчим часом з'явиться у мобільній версії, пізніше - її підключать у Facebook Lite і у веб-версії.

Економічна правда

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