Кабмін схвалив надання "Укргідроенерго" держгарантій під проекти будівництва 2 ГАЕС

Кабмін схвалив (з доопрацюванням) проект внесення змін у закон про держбюджет щодо надання держгарантій "Укргідроенерго" для проєктів з добудови 3 черги Дністровської ГАЕС і будівництва Канівської ГАЕС.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 3 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"З метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми існує нагальна потреба в будівництві маневрених потужностей. Вже прийнято рішення про добудову третьої черги Дністровської ГАЕС та будівництва Канівської ГАЕС.

"Укргідроенерго" шукає джерела фінансування такого будівництва і підписало кілька меморандумів з іноземними компаніями", - заявилат.в.о. голови Мінекоенерго Ольга Буславець.

За її словами, залучення пільгового запозичення під реалізацію будівництва ГАЕС можливе за умови надання державних гарантій.

Відповідно до проєкту змін, "Укргідроенерго" за рішенням Кабміну може звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язання за держгарантіями та вносити плату за їх надання в держбюджет.

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" в 2019 році підписало з німецької Inpec Engineering GmbH меморандум про співпрацю в питанні будівництва в Україні гідроелектростанцій.

"Укргідроенерго" в березні 2019 року підписав меморандум з турецькою будівельною групою Ozaltin Holding про співпрацю при будівництві Канівської ГАЕС.