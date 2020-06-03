УЗ вже повернула кошти за 600 тисяч квитків, що скасували через карантин

За карантин "Укрзалізниця" повернула пасажирам майже 130 млн грн за квитки на поїзди, що були скасовані через запровадження карантину.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Загалом пасажири повернули кошти за 617,3 тис. квитків, з яких 401,6 тис. — через інтернет та понад 215,7 тис. — через залізничні каси. В Укрзалізниці очікують на повернення ще 126,7 тис. невикористаних квитків.

Укрзалізниця повертає пасажирам 100% вартості проїзних документів на всі поїзди, що були скасовані у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень.

Якщо квиток був придбаний через інтернет, його можна повернути через особистий кабінет онлайн-сервісів. Кошти будуть перераховані впродовж 30 діб на банківську картку, з якої проводилася оплата поїздки.

Квитки, придбані через інтернет на поїзди, дата відправлення яких уже минула, повертаються через претензійні відділи.

Якщо квиток купувався або був роздрукований у касі, його можна повернути у будь-якій залізничній касі України.

Економічна правда