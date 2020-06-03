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Отримати дозвіл на міжнародні перевезення вантажів можна буде онлайн - уряд

Середа, 3 червня 2020, 14:26
 

Уряд запроваджує експериментальний проєкт, згідно якого отримати бланк дозволів на перевезення вантажу автотранспортом в іноземних державах можна буде онлайн.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Замовити бланк дозволів на перевезення вантажу автомобільним транспортом в іноземних державах можна буде онлайн. Для цього запроваджуємо експериментальний проєкт щодо реалізації такої функції через Транспортний портал електронних послуг", - повідомляє Шмигаль.

Прем’єр зазначає, що таким чином зменшуються взаємовідносини між чиновником та бізнесом та відповідно покращується якість послуг.

Економічна правда



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